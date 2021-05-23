Спільна молитва та покладання квітів - у Житомирі відзначили День Героїв

У Житомирі День Героїв відзначили спільною молитвою та покладанням квітів, про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".
заходи з вшанування розпочалися з покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні та біля стендів пам’яті загиблих учасників АТО/ООС. Пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання.
"Для житомирян цей день особливий, знаєте, в кожен час ми мали своїх Героїв, всі вони захищали Україну і боролися за її Незалежність. Особливо для житомирян - це 95-та бригада, інші військові підрозділи, хлопці - добровольці, які пішли першими на війну. У 2014 році кількість добровольців Житомирщини, які першими пішли на війну, була найбільшою в Україні. Чому так? Напевно, у нас є ДНК-код захищати свою країну. Тому для нас цей день особливий. На майбутнє хочеться для всіх мирного неба, щоб нові могили військових у нас не з’являлися, щоб нащадки пам’ятали про їх подвиг і жили мирно",- каже міський голова Сергій Сухомлин.
Завершилися заходи до Дня Героя вшануванням пам’яті загиблих учасників АТО/ООС на Смолянському військовому цвинтар.
Окрім того, учасники заходу поклали квіти до могил М.Сціборського та О.Сеника та до пам’ятника О.Ольжичу.
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