За добу на Житомирщині горіли два легковики

Протягом минулої доби рятувальники області двічі гасили палаючі автівки, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
22 травня о 10:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на одній із вулиць м. Коростень.
На місці події з’ясувалося, що під час руху водій легковика CHEVROLET Aveo побачив дим, який виходив з-під капоту його автівки. З’ясувалось, що горить моторний відсік. Чоловік негайно звернуся до рятувальників.
За 15 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Бійці ДСНС не дали полум’ю розповсюдитися в салон автомобіля. Внаслідок надзвичайної події вогнем пошкоджено відсік двигуна. Попередньо встановлено, що займання виникло через несправність електричної системи автомобіля.
Також о 02:40 коростишівські рятувальники ліквідували загоряння легковика OPEL Insignia, що зайнявся на одній із вулиць районного центру. Там в результаті пожежі вогнем знищено моторний відсік.
Наразі усі обставини обох надзвичайних події встановлюються фахівцями.
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