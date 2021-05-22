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На Житомирщині від ураження струмом на залзниці загинув 18-річний хлопець

На Житомирщині від удару струмом на залізниці загинув 18-річний хлопець, його тіло виявили на даху вантажного вагону, над яким проходила високовольтна контактна електромережа, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про подію надійшло до поліції 21 травня близько 22:15. На залізничній станції "Бровки-Перші" на Андрушівщині на одному з вантажних вагонів, над яким проходить високовольтна лінія електричних дротів, було виявлено обгоріле тіло людини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського РВ поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого – 18 річного жителя Вчорайшенської сільської територіальної громади Бердичівського району.

Тіло направлено для проведення судово-медичної експертизи. Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події.
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