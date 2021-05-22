За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 134 нові випадки Covid-19
- 22.05.2021, 10:47,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 134 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 9 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 22.05.2021 (за минулу добу – 21 травня) зареєстровано 134 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87069 випадків захворювання, 81306 людей одужали, 1716 випадків закінчились летально.
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