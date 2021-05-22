Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 11:27 – Північний потік-2: США ввели санкції проти компаній і суден РФ 
  • 11:23 – Білоруський опозиціонер Вітольд Ашурок помер в колонії 
  • 11:20 – Сьогодні відбудеться фінал Євробачення 
  • 11:17 – На Донбасі снайпер бойовиків поранив українського військового 
  • 09:24 – "Листи щастя" надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон 

За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 134 нові випадки Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 134 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 9 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 22.05.2021 (за минулу добу – 21 травня) зареєстровано 134 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 87069 випадків захворювання, 81306 людей одужали, 1716 випадків закінчились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» За минулу добу на Житомирщині 544 нові випадки Covid-19
» Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 392 випадки захворювання на Covid-19
» Протягом минулої доби на Житомирщині 123 нові випадки Covid-19
» За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 132 нові випадки Covid-19
» Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксували 232 випадки захворювання на Covid-19
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Сьогодні відбудеться фінал Євробачення
На Донбасі снайпер бойовиків поранив українського військового
"Листи щастя" надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом
Сьогодні тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО-2021
Північний потік-2: США ввели санкції проти компаній і суден РФ
Білоруський опозиціонер Вітольд Ашурок помер в колонії
Сьогодні відбудеться фінал Євробачення
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом
Перемир’я між Ізраїлем і "Хамасом" вступило в силу
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора