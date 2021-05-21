Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:24 – "Листи щастя" надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон 
  • 09:22 – Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом 
  • 09:19 – Перемир’я між Ізраїлем і "Хамасом" вступило в силу 
  • 09:16 – У Луїзіані через повінь загинуло п’ятеро людей, сотні сімей постраждали 
  • 09:14 – Сьогодні тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО-2021 

На Житомирщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 35 тисяч осіб, а запасів вакцини Astra Zeneca залишилось на тиждень

З початку вакцинації на Житомирщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 35 тисяч осіб, більш як 2200 людей повністю завершили вакцинацію, отримавши другу дозу вакцини, про це у ході брифінгу повідомив начальник відділу управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Сергій Березовський, передає "Замкова гора".

Станом на сьогодні на території області щеплення проводять трьома вакцинами – Coronovac для маломобільних груп населення, Astra Zeneca – для осіб старше 65 років, а також для ревакцинації медичних працівників, які отримували першу дозу індійської вакцини наприкінці лютого, а також Pfizer – для працівників та підопічних інтернатних закладів.

"У нас ще є певний запас вакцини Astra Zeneca і нам на тиждень приблизно її вистачить, ми відклали певну частину на ревакцинацію, яка зараз проводиться. Питання задається представникам МОЗ, під час селекторних нарад, коли буде ще вакцина Astra Zeneca. Відповідь, що чекайте – вакцина проходить реєстрацію, в принципі, дивимось у майбутнє з оптимізмом, але конкретних термінів нам не кажуть. Що стосується вакцини Coronovac, то вона в нас і і ми нею працюємо. Також ми очікуємо додаткову кількість вакцин Pfizer – тут вже більш-менш конкретні терміни нам назвали – це буде 10000 доз – це для освітян, які не залучені до процесу ЗНО", - повідомив Сергій Березовський.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі розпочали робити щеплення корейською вакциною Astra Zeneca
» У неділю Житомирщина отримає 4620 доз вакцини Pfizer, вакцину CoviShield вже майже використали- Житомирська ОДА
» На вакцинацію китайською вакциною CoronaVac погодились близько 30 відсотків людей від загальної кількості тих, хто підлягає щепленню
» Станом на 19 березня на Житомирщині вакциновано 1931 особу
» Житомирщина отримала 5320 доз вакцини Sinovac Biotech Ltd
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
"Листи щастя" надсилатимуть не всім водіям: Зеленський підписав закон
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом
Сьогодні тестуванням з хімії розпочинається основна сесія ЗНО-2021
Зеленський повідомив про початок переговорів по організації зустрічі з Путіним
Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я
Суд у Канаді допустив, що збиття Іраном літака МАУ було терактом
Перемир’я між Ізраїлем і "Хамасом" вступило в силу
У Луїзіані через повінь загинуло п’ятеро людей, сотні сімей постраждали
У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі
У Білорусі в житловій зоні впав військовий літак, двоє пілотів загинули
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора