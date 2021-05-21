На Житомирщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 35 тисяч осіб, а запасів вакцини Astra Zeneca залишилось на тиждень

З початку вакцинації на Житомирщині щеплення від коронавірусної інфекції отримали 35 тисяч осіб, більш як 2200 людей повністю завершили вакцинацію, отримавши другу дозу вакцини, про це у ході брифінгу повідомив начальник відділу управління охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації Сергій Березовський, передає "Замкова гора"
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Станом на сьогодні на території області щеплення проводять трьома вакцинами – Coronovac для маломобільних груп населення, Astra Zeneca – для осіб старше 65 років, а також для ревакцинації медичних працівників, які отримували першу дозу індійської вакцини наприкінці лютого, а також Pfizer – для працівників та підопічних інтернатних закладів.
"У нас ще є певний запас вакцини Astra Zeneca і нам на тиждень приблизно її вистачить, ми відклали певну частину на ревакцинацію, яка зараз проводиться. Питання задається представникам МОЗ, під час селекторних нарад, коли буде ще вакцина Astra Zeneca. Відповідь, що чекайте – вакцина проходить реєстрацію, в принципі, дивимось у майбутнє з оптимізмом, але конкретних термінів нам не кажуть. Що стосується вакцини Coronovac, то вона в нас і і ми нею працюємо. Також ми очікуємо додаткову кількість вакцин Pfizer – тут вже більш-менш конкретні терміни нам назвали – це буде 10000 доз – це для освітян, які не залучені до процесу ЗНО", - повідомив Сергій Березовський.