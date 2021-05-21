Працівник автомийки взяв "покататися" чужу автівку, яку розбив за кількасот метрів

На Житомирщині працівник автомийки без відома власниці взяв "покататись" чужу автівку, втім розбив її за кількасот метрів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
19 травня до поліції звернувся 32-річний житель Житомирського району із заявою про незаконне заволодіння його автомобілем «Hyundai Accent».
На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Як з’ясувалось, близько 14:00 дружина заявника залишила автомобіль на автомийці, розташованій у селищі під Житомиром. Жінка домовилась про чистку транспортного засобу та довірила працівникам ключі від авто. А повернувшись за годину, не виявила своєї машини. З’ясувалось, що «Hyundai» знаходиться за кількасот метрів з механічними пошкодженнями.
Поліцейські вилучили низку речових доказів та транспортний засіб. У ході першочергових заходів оперативники карного розшуку з’ясували, що 25-річний працівник автомийки вирішив «покататися» на чужій іномарці. Однак, не впоравшись з керуванням, одразу ж і вчинив ДТП, потому втік з місця пригоди. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Поліцейські розшукали молодика, який майже добу переховувався, сподіваючись уникнути покарання. Нині він дає пояснення слідчим.
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