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На Житомирщині легковик збив шестирічну дівчинку

У селі на Житомирщині легковик збив шестирічну дівчинку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 травня близько 8:00 у с. Сліпчицях Черняхівської територіальної громади. Поліція розпочала досудове розслідування.

Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-2106», 29-річний житель смт Головиного, рухаючись вулицею села, допустив наїзд на дитину, яка переходила автошлях.

У результаті ДТП 6-річна дівчинка, жителька с. Сліпчиців, отримала травми та була ушпиталена до травматологічного відділення лікарні.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Поліцейські вилучили автомобіль ВАЗ.
На Житомирщині легковик збив шестирічну дівчинку
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