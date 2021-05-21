У селі на Житомирщині легковик збив шестирічну дівчинку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Дорожньо-транспортна пригода сталася 20 травня близько 8:00 у с. Сліпчицях Черняхівської територіальної громади. Поліція розпочала досудове розслідування.
Попередньо, водій автомобіля «ВАЗ-2106», 29-річний житель смт Головиного, рухаючись вулицею села, допустив наїзд на дитину, яка переходила автошлях.
У результаті ДТП 6-річна дівчинка, жителька с. Сліпчиців, отримала травми та була ушпиталена до травматологічного відділення лікарні.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Поліцейські вилучили автомобіль ВАЗ.
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