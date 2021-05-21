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Близько 150 жителів Черняхівщини перекрили трасу "Київ - Чоп" - вимагають дозволити розпаювати землі комунального сільгосппідприємства

Близько 150 жителів Черняхівщини перекрили міжнародну трасу "Київ - Чоп" поблизу Житомира, повідомляє кореспондент "Замкової гори" з місця події.

Люди безперервно ходять пішохідним переходом у районі повороту до с. Левків, тим самим повністю перекривши рух трасою.

Основна вимога протестувальників- дозволити їм розпаювати майже 4 тисячі гектарів землі комунального сільськогосподарського підприємства Україна Черняхів-1, цю землю мають отримати більше 3 сотень місцевих пайовиків. Це працівники та пенсіонери, які працювали на цьому підприємстві, втім у обласному держгеокадастрі скасували акти постійного користування цими земельними ділянками.

Трасу перекрили після акції під будівлею геокадастру у понеділок, де мітингарям пообіцяли, що рішення скасують протягом двох днів. Втім за словами мітингувальників станом на сьогодні рішення не скасовано, отож люди перейшли до радикальних дій.

"Нашу землю віддали взагалі невідомим людям, які навіть не живуть на Черняхівщині. Ми вже 5 років оббиваємо пороги і толку нуль. У понеділок пообіцяли, що рішення скасують, але сьогодні нічого немає", - говорить учасниця акції Галина.
Близько 150 жителів Черняхівщини перекрили трасу "Київ - Чоп" - вимагають дозволити розпаювати землі комунального сільгосппідприємства


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