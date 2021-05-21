У Житомирі чоловік передумав продавати щойно проданий телефон та із ножем відібрав у покупця гроші та гаджет

У Житомирі продавець мобільного телефону передумав продавати гаджет та із ножем відібрав у покупця гроші та покупку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Подія трапилася на території одного з житомирських ринків. Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на ніж, відібрав мобільний телефон у 30-річного містянина. У рамках кримінального провадження поліцейські перевіряють чоловіка на причетність до інших злодіянь.
Днями до Житомирського районного управління поліції за допомогою звернувся 30-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що прийшов на один із ринків обласного центру на домовлену через інтернет-оголошення зустріч із продавцем мобільного телефону. Після короткого спілкування він перерахував останньому гроші на картку, проте той раптом змінив свої наміри і почав вимагати товар назад. Потім із погрозами застосування ножа відібрав у потерпілого щойно проданий мобільник і втік.
Оперативники обласного центру переглянули записи камер відеоспостереження та провели інші слідчо-розшукові заходи, у результаті яких встановили особу нападника. Ним виявився 23-річний місцевий житель. За вчинення майнових злочинів він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
За деякий час правоохоронці з’ясували місцезнаходження чоловіка в одному з готельних комплексів обласного центру і доставили до Житомирського райуправління поліції.
Досудове розслідування триває за ст. 187 (Розбій) КК України. Поліцейські мають обґрунтовані підозри щодо причетності чоловіка до інших злодіянь у Житомирі.
Нагадаємо, що за чинним законодавством за розбій передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.