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Через ремонт водогінної мережі у центральній частині Житомира буде відсутня вода

Сьогодні через ремонт водогінної мережі у центральній частині Житомира буде відсутнє водопостачання, про це повідомили у міському інформаційному центрі, передає "Замкова гора".

21 травня в зв'язку з проведенням ремонтних робіт КП "Житомирводоканал" ( заміна засувки вул. Київська/Хлібна), за вказаними та прилеглими адресами можливе призупинення водопостачання

• Київська 52,54,56, 41, 43, 45, 47, 49, 62, 64, 68.
• Хлібна 31, 29, 27, 25, 23, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24.
• Неб.Сотні 32, 34, 36, 38, 40, 40а.
• Пров.2-Житній.
• Гоголівська 3, 3а, 3б, 3в, 9/57.
• Б.Тена (від Н.Сотні — до Кн. Острозьких).

Відключення буде з 10-00 год. до виконання робіт.
Відновлення водопостачання - після завершення робіт.
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