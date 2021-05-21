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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 117 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 117 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 5 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 21.05.2021 (за минулу добу – 20 травня) зареєстровано 117 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86935 випадків захворювання, 80925 людей одужали, 1707 випадків закінчились летально.
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