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У Житомирі чоловік, який у лютому кидався із ножем на перехожих, розбив обличчя слідчому

У Житомирі чоловік, який у лютому кидався із ножем на перехожих, розбив обличчя слідчомуУ Житомирі чоловік, який у лютому на майдані Перемоги із ножем кидався на перехожих, травмував поліцейського, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Подія сталася в обласному центрі близько 16:30 поблизу входу до суду. Поліцейські Житомирського райуправління супроводжували на судове засідання 25-річного місцевого жителя, який у середині лютого на майдані Перемоги погрожував перехожим ножем.

Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. А 19 травня судом мало розглядатись клопотання поліції щодо проведення підозрюваному примусової стаціонарної судово-психіатричної експертизи. В якийсь момент чоловік став поводитись неадекватно та завдав удар головою слідчому, який знаходився поруч. У результаті 27-річний поліцейський отримав травму обличчя.

За таких обставин поліцейські затримали агресивного чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Законодавством умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.
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