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До Дня вишиванки новонародженим немовлятам подарували вишиті сорочки

У Житомирі до Дня вишиванки вишиті сороки подарували усім новонародженим немовлятам, про це на своїй сторінці у ФБ повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора".

Вручала вишиванки заступниця Сухомлина Марія Місюрова.

35 немовлят, які народилися у пологовому відділенні КП "Лікарня №1", сьогодні отримали вишиванки від Житомирської міської ради.

За добу тут народилося 12 діток: 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Багато батьків ще не визначилися з іменами. Серед тих, хто вже має ім’я, — Мирослава та дві Емілії.

"У післяпологовому відділенні зараз знаходиться 30 діток, ще п’ятеро – в обсерваційному відділенні, туди ми теж передали вишиваночки через медперсонал. Минулого року ми не вітали особисто батьків та діток, лише передавали вишиванки. Цьогоріч з дотриманням усіх вимог ми мали змогу поспілкуватися з батьками, побачити дітей і відчути атмосферу позитиву та радості від народження життя", - сказала заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.
До Дня вишиванки новонародженим немовлятам подарували вишиті сорочки


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