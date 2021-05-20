У Житомирі відключили від газу котельню пологового будинку - влада готує документи до правоохоронних органів

У Житомирі постачальник "Житомиргаз" без попередження відключив від газопостачання котельню, яка забезпечує гарячою водою пологовий будинок та лікарню, про це у ході виконкому міської ради повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора"
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Сергій Сухомлин у ході засідання доручив юридичному департаменту підготувати документи для відкриття кримінального провадження.
"У нас є підписаний договір із НАК "Нафтогазом", ми є в реєстрі. Я розумію, що ми не пішли на те, щоб отримувати газ від постачальника "Житомиргаз", від його компанії – на 2 тис. грн дорожче, ніж ми можемо отримувати від Нафтогазу, але після цього вчора було відключення нашого пологового будинку і лікарень від системи газозабезпечення. Без попередження. Тому відпрацюйте, мені потрібна подача на реєстрацію кримінального провадження", - сказав Сергій Сухомлин.