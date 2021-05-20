На Житомирщині троє працівників лісопереробного підприємства, скориставшись відсутністю власників-іноземців, викрали майна на 14 мільйонів гривень

На Житомирщині головний бухгалтер підприємства та двоє її спільників у результаті шахрайства та крадіжок заволоділи майном підприємства лісопереробної галузі у селі Народичі, засновниками якого були іноземці, про це повідомили у ГУНП Житомирської області, передає "Замкова гора".
Підприємство заснували у 2021 році двоє громадян Туреччини втім у 2020 році через суб’єктивні та об’єктивні обставини власникам підприємства довелось повернутись на Батьківщину, доручивши ведення справ посередникам.
Як було встановлено під час розслідування, головний бухгалтер підприємства, залучивши ще двох посібників, упродовж півтора року виконала низку цілеспрямованих дій для заволодіння чужим майном. Загалом сума завданого протиправними діями збитку становить близько 14 млн гривень.
Члени злочинної групи, виконуючи визначені заздалегідь функції, переконали власника підприємства у необхідності видачі їм довіреностей на розпорядження майном. Такі протиправні дії стали можливими через неналежну обізнаність іноземців у правових аспектах законодавства України. Таким чином підозрюваним вдалося розпродати транспортні засоби, а також заволодіти іншим вартісним обладнанням та інвентарем.
Щоб приховати свої злочинні дії, підозрювані звільнили усіх працівників, забезпечивши собі безконтрольний та безперешкодний доступ на територію виробництва та маючи на меті у подальшому отримати право розпоряджатись і нею.
Наразі трьом членам злочинної групи, організатору та двом спільникам, оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. А відтак може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
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