Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 164 нові випадки Covid-19
- 20.05.2021, 09:14,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 164 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 20.05.2021 (за минулу добу – 19 травня) зареєстровано 164 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86818 випадків захворювання, 80037 людей одужали, 1702 випадки закінчились летально.
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