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У Житомирі на пішохідному переході легковик збив двох людей

У Житомирі на пішохідному переходів водій легковика скоїв наїзд на двох пішоходів, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук, передає "Замкова гора".

Аварія сталась сьогодні о 12:50 на пішохідному переході поблизу пр. Миру, 3. Попередньо відомо, що водій Chery Tiggo поїхав на "червоне" світло та скоїв наїзд на двох людей.

"Внаслідок наїзду пішоходи отримали тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження та були госпіталізовані до 2 Міської лікарні 1 бригадою( старший Вознюк). Забезпечується охорона місця події та регулювання дорожнього руху", - розповіла Тетяна Носадчук.
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