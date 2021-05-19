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На Житомирщині BMW на слизькій дорозі в'їхав у калюжу, після чого протаранив колесовідбійник та злетів у кювет

На Житомирщині, на трасі "Київ - Чоп" BMW на слизькій дорозі протаранив колесовідбійник, після чого вилетів у кювет, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.

Аварія сталась сьогодні на трасі "Київ - Чоп" поблизу с. Болярка. Внаслідок аварії травмованих немає, автомобіль отримав механічні пошкодження.

"Водій не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки, рухаючись в крайній лівій смузі для руху в’їхав в великий наплив води що зібралась в результаті дощу, водій здійснив наїзд на колесовідбійник. В результаті дтп ТЗ отримало механічні пошкодження з матеріальними збитками", - повідомили у патрульній поліції.
На Житомирщині BMW на слизькій дорозі в'їхав у калюжу, після чого протаранив колесовідбійник та злетів у кювет

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