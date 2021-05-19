Без вишиваної ходи, але з концертом на Михайлівській. Як у Житомирі відзначать "День вишиванки"
- 19.05.2021, 12:29,
- Житомирщина
У Житомирі "День вишиванки" відзначать святковим концертом, який відбудеться на Михайлівській, про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради, передає "Замкова гора"
.
З метою відзначення Дня вишиванки – свята, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу – вишиванки – своєрідного унікального коду українського етносу з зашифрованими оберегами, інформуємо, що 20 травня 2021 року з 18.00 год до 19.00 год на вулиці Михайлівська відбудеться святковий концерт за участі творчих колективів комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради.
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