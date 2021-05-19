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Заробили майже 2 мільйони гривень на тендерах для Міноборони, на Житомирщині викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами

На Житомирщині податківці виявили незаконну схему заволодіння бюджетними коштами, ділки "відмили" на тендерах для Міноборони майже 2 мільйони гривень, про це повідомили у ДФС Житомирської області, передає "Замкова гора".

"Працівниками ГУ ДФС у Житомирській області, під процесуальним керівництвом Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.205-1 КК України виявлено та нейтралізовано незаконну схему, організатори якої під час виконання договорів замовлення Міністерства оборони України заволоділи Бюджетними коштами на суму майже 2 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Учасниками злочинної схеми вносились завідомо неправдиві дані для реєстрації юридичних осіб, які в подальшому, через створений механізм недобросовісної конкуренції ставали переможцями конкурсних торгів, у тому числі на об'єктах Міністерства оборони України.

В рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено ряд санкціонованих судом обшуків за місцем здійснення діяльності та проживання фігурантів. В ході обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи, чорнові записи, чисті аркуші паперу з відбитками печаток підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, печатки, штампи, оргтехніку.

На цьому етапі слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирськй області здійснюється досудове розслідування.
Заробили майже 2 мільйони гривень на тендерах для Міноборони, на Житомирщині викрили злочинну схему заволодіння бюджетними коштами
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