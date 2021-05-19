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Через негоду на Житомирщині без світла залишились 13 населених пунктів

Через негоду на Житомирщині без світла залишились 13 населених пунктів13 населених пунктів Житомирщини залишились без електропостачання через негоду, про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає "Замкова гора".

"Станом на 07:00 19 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях, а саме: Житомирська – 13, Сумська – 6, Донецька - 2 та Кіровоградська – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
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