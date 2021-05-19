Через негоду на Житомирщині без світла залишились 13 населених пунктів
- 19.05.2021, 12:17,
- Житомирщина
13 населених пунктів Житомирщини залишились без електропостачання через негоду, про це повідомили у пресслужбі ДСНС, передає "Замкова гора"
.
"Станом на 07:00 19 травня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 23 населених пункти у 4 областях, а саме: Житомирська – 13, Сумська – 6, Донецька - 2 та Кіровоградська – 2. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.
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