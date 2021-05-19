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У Житомирі під час благодійного забігу "Біжу за життя" зібрали майже 100 тисяч гривень

Майже 100 тисяч гривень вдалось зібрати під час благодійного забігу "Біжу за життя" у Житомирі, про це на своїй сторінці у ФБ повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора".

"Місія в Україну використає зібране для реабілітації дітей. А Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю ЖМР придбав вертикалізатор.", - написав Сухомлин.

Це важливе обладнання для реабілітації діток із церебральним паралічем. Коли вони стають у вертикальне положення - бачать світ зовсім ро іншому. Головна мета пристрою - соціалізація та підвищення комфорту життя дітей.

Нагадаємо, у благодійному забігу "Біжу за життя" взяли участь близько семи сотень людей.
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