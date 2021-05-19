Через вантажівку, яка влетіла у відбійник, а потім на зустрічну смугу, ускладнений рух на трасі "Київ - Чоп"

На трасі "Київ - Чоп" у напрямку Києва ускладнено рух транспорту через ДТП за участю фури, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
Аварія сталась вчора близько 10-ої вечора на 99 км дороги "Київ - Чоп".
"Водій автомобіля Scania з причепом рухався зі сторони м. Києва в сторону м.Житомира, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, та скоїв зіткнення з колесовідбійником, після чого виїхав на смуги зустрічного руху", - повідомила Тетяна Носадчук.
Через те, що частково фура перебуває на проїжджій частині рух дорогою у напрямку Києва ускладнено, нині водії рухаються однією смугою руху.
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