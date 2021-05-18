Аби запобігти самогубства на мосту у парку Гагаріна встановили мотиваційні таблички

На мосту у житомирському парку Гагаріна, аби запобігти численним самогубствам, встановили мотиваційні таблички, про це на своїй сторінці у ФБ повідомила головна архітекторка міста Ольга Бронштейн, передає "Замкова гора".
"Було багато розмов, як міська рада буде реагувати на події, що люди вчиняють самогубство, стрибаючи з мосту, який знаходиться у парку імені Гагаріна, статистика жахлива... Запитували, відмічали у фейсбук, чи буде взагалі якась реакція?! Після обговорень було прийнято рішення, що ніякої сітки, "оградки", як писали деякі, там не може бути і не буде, ми просто повинні усі зрозуміти, що тільки піклування, повага, турбота, любов один до одного може все змінити, і що ми усі від часті причетні до того, що відбувається. Давайте не будемо байдужими один до одного, чоловік до дружини і навпаки, батьки до дітей, сусід до сусіда, колега до колеги і т.д. Хто, як не ми, ми – житомиряни, повинні проявляти цю любов та підтримку?! Ми, зі свого боку, замовили та розмістили таблички з написом, що кожен "Цінний та Важливий!". Ще буде надпис "Не дивись вниз, дивись на небо". Ця фраза має глибоке значення... Все починається з тебе...", - написала на своїй сторінці Ольга Бронштейн.
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