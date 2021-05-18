На Житомирщині у пожежі загинув 48-річний чоловік, брат намагався його врятувати, але не встиг

На Житомирщині під час пожежі загинув 48-річний чоловік, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".
17 травня об 11:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в с. Лисівка Житомирського району. Про це рятувальників сповістив брат господаря оселі. Вони домовлялись про зустріч, але господар житла не виходив на зв'язок. Коли чоловік прийшов до будинку брата, то побачив дим у вікні, а потім і полум’я. Він виламав двері, але коли побачив густий дим всередині, зрозумів, що сам не впорається.
По прибуттю вогнеборців до місця виклику оселя вже повністю наповнилася димом. Довелося застосовувати апарати на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору. В житловій кімнаті на місці прогорілого дивану рятувальники виявили тіло 48-річного чоловіка.
Силами бійців ДСНС об 11:50 пожежу локалізовано, а о 12:30 ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події вогнем знищено окремі речі домашнього вжитку в кімнаті. Подальшого розповсюдження полум’я вогнеборці не допустили.
Загалом до ліквідації надзвичайної події залучалось 3 чоловіки особового складу на 1 пожежному авто. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стала необережність під час куріння.
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