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За минулу добу на Житомирщині 30 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.05.2021 (за минулу добу – 17 травня) зареєстровано 30 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86539 випадків захворювання, 78163 людини одужали, 1696 випадків закінчились летально.
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