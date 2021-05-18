За минулу добу на Житомирщині 30 нових випадків Covid-19
- 18.05.2021, 09:05,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли двоє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 18.05.2021 (за минулу добу – 17 травня) зареєстровано 30 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86539 випадків захворювання, 78163 людини одужали, 1696 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-