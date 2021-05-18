На трасі "Київ-Чоп" зіштовхнулись дві фури, від удару одна вантажівка злетіла у кювет та перекинулась

На трасі "Київ - Чоп" вранці сталося зіткнення двох фур, від удару одна із вантажівок злетіла у кювет та перекинулась, про це кореспонденту "Замкової гори" повідомила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
Аварія сталась на 123 кілометрі траси "Київ-Чоп" сьогодні близько 5-ої ранку. Попередньо відомо, що водій DAF 1999 року народження не впорався з керуванням та врізався у припарковану на узбіччі вантажівку. Внаслідок зіткнення DAF злетів у кювет та перекинувся.
Травмованих в результаті ДТП немає, автомобілі отримали значні механічні пошкодження.
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