На Житомирщині через ревнощі двоє молодиків побили 39-річного чоловіка
- 17.05.2021, 15:59,
- Житомирщина
На Житомирщині двоє молодиків у ході конфлікту на грунті ревнощів жорстоко побили 39-річного чоловіка, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Уночі 15 березня до відділу поліції №1 Житомирського районного управління надійшло повідомлення про госпіталізацію до місцевої лікарні 39-річного жителя одного із сіл Березівської територіальної громади з серйозними травмами.
Поліцейські слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, з’ясували обставини. Як виявилось, цього вечора між потерпілим і двома жителями смт Черняхова виник конфлікт, попередньо на ґрунті ревнощів. У ході з’ясування стосунків молодики, віком 21 та 28 років, і спричинили чоловіку тяжкі травми. Обґрунтовано підозрюваних у причетності до події чоловіків правоохоронці розшукали. Нині вони дають свідчення слідчим.
Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Відповідно до чинного законодавства вказане протиправне діяння карається позбавленням волі терміном від 7 до 10 років.
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