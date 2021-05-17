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На реконструкцію майдану Соборного витратять 16,5 мільйонів гривень,

На реконструкцыю майдану Соборного, а також встановлення там флагштоку із державним прапором України виділять 16,5 мільйонів гривень, про це повідомляє пресслужба міської ради Житомира, передає "Замкова гора".

Депутати проголосували за внесення змін до міської цільової Програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об’єктів комунальної власності Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки".
8,5 мільйонів гривень виділять з місцевого бюджету на встановлення 50-метрового флагштока з державним прапором та часткову реконструкцію скверу майдану Соборного. Ще 8 млн грн спрямує на це обласний бюджет.

Реконструкція скверу передбачає розширення вхідної групи підходу до флагштока, заміну існуючого покриття, яке буде доступним для маломобільних верств населення, також з’явиться дві додаткових стежки та нове озеленення зі збереженням існуючих рослин.

Загальна площа благоустрою 3 868 кв.м.
На реконструкцію майдану Соборного витратять 16,5 мільйонів гривень,

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