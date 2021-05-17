На Житомирщині гадюка вкусила чоловіка - це перший випадок у цьому році
- 17.05.2021, 15:43,
- Житомирщина
На Житомирщині зафіксований перший випадок укусу змії у цьому році. 16 травня у с. Кропивня Житомирського району (Новоборівська ТГ) гадюка вкусила місцевого мешканця, 1973 року народження, про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Житомирської ОДА, передає "Замкова гора"
.
Чоловіка вкусила гадюка за ліву руку під час садіння картоплі. У важкому стані його госпіталізували до Коростенської центральної районної лікарні. Наразі потерпілий перебуває в реанімаційному відділенні медичного закладу.
рейтинг:
-
- 0
-