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Через ремонт тепломережі на Шевченка у Житомирі частково перекриють рух

У зв’язку із продовженням ремонтних робіт по заміні теплової мережі по вул. Шевченка, буд. 18а, з 17 травня 2021 року буде перекритий рух транспорту на ділянці від вул. Великої Бердичівської до вул. С. Ріхтера на час проведення робіт, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає "Замкова гора".

Рух автобусного маршруту № 58 «Мальованка – Діагностичний центр» буде здійснюватись в об’їзд даної ділянки за наступною схемою: вул. Шевченка – вул. С. Ріхтера – вул. Довженка – вул. Велика Бердичівська – вул. Шевченка.
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