На Житомирщині 42-річний чоловік потраапив під потяг, постраждалий у лікарні
- 17.05.2021, 15:37,
- Житомирщина
На Житомирщині дизель-потяг травмував 42-річного чоловіка, травмованого доправили до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 травня близько 23:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо, під колеса дизель-поїзда сполученням Коростень-Олевськ потрапив чоловік, який рухався по узбіччю колії.
У результаті наїзду пішохід, 42-річний житель м. Олевська, отримав травми та був ушпиталений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
рейтинг:
-
- 0
-