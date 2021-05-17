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На Житомирщині 42-річний чоловік потраапив під потяг, постраждалий у лікарні

На Житомирщині дизель-потяг травмував 42-річного чоловіка, травмованого доправили до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Повідомлення про подію надійшло до поліції 16 травня близько 23:00. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо, під колеса дизель-поїзда сполученням Коростень-Олевськ потрапив чоловік, який рухався по узбіччю колії.

У результаті наїзду пішохід, 42-річний житель м. Олевська, отримав травми та був ушпиталений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.
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