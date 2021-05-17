За минулу добу на Житомирщині 93 нові випадки Covid-19
- 17.05.2021, 09:29,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 93 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли четверо людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 17.05.2021 (за минулу добу – 16 травня) зареєстровано 93 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86509 випадків захворювання, 77081 людина одужала, 1694 випадки закінчились летально.
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