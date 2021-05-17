Житомирське "Полісся" у першому матчі із глядачами на вланому полі поступилось "Авангарду"
- 17.05.2021, 09:25,
- Житомирщина
Житомирський ФК "Полісся" у першому матчі із глядачами на домашньому полі поступився краматорському "Авангарду", повідомляє "Замкова гора"
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Зазначимо, що це була перша гра "вовків" на домашньому стадіоні у присутності глядачів. На матч продали трохи більше тисячі квитків.
Початолк поєдинку вийшов вдалим для "жовто-зелених" - вже на 18-ій хвилині з пенальті у воротах "Авангарду" розписався Сергій Швець.
Втім у другій половині другого тайму взялись відігруватись - спочатку на 60-ій хвилині з пенальті рахунок зрівняв Роман Толочко, а вже за 17 хвилин Гунічев вивів "Авангард" вперед. Фінальний свисток зафіксував програш "Полісся" 1:2.
Після гри ФК "Полісся" знаходиться на 11-ому місці турнірної таблиці Першої ліги України з футболу.
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