Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 12:47 – Загострення на Близькому Сході: 120 українців хочуть евакуюватись із Сектору Гази 
  • 12:44 – У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent 
  • 12:42 – У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових 
  • 12:40 – МОЗ: минулої доби щеплення від COVID-19 в Україні зробили понад 6 тисяч людей 
  • 17:21 – Наступна партія Pfizer прибуде до України 18 травня - для освітян 

Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 126 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 126 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли четверо людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 16.05.2021 (за минулу добу – 15 травня) зареєстровано 126 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86416 випадків захворювання, 76793 людини одужали, 1690 випадків закінчились летально.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Протягом минулої доби на Житомирщині зареєстровано 228 нових випадків Covid-19
» За минулу добу діагноз Covid-19 на Житомирщині підтвердили у 16 людей
» 288 нових випадків за минулу добу - статистика Covid-19 на Житомирщині
» За минулу добу на Житомирщині 75 нових випадків захворювання на Covid-19
» За минулу добу на Житомирщині 188 нових випадків захворювання на Covid-19
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent
МОЗ: минулої доби щеплення від COVID-19 в Україні зробили понад 6 тисяч людей
Наступна партія Pfizer прибуде до України 18 травня - для освітян
Данілов вважає, що Медведчука можна обміняти на політв'язнів Кремля
Міністр охорони здоров’я Степанов йде у відставку
Загострення на Близькому Сході: 120 українців хочуть евакуюватись із Сектору Гази
У Чорне море прямує патрульний корабель королівського флоту Британії Trent
У М'янмі відбуваються запеклі сутички мітингарів і військових
Збірна України з футболу розпочала підготовку до Євро-2020
Ізраїль знищив офіс голови служби безпеки "Хамас"
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора