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У Коростені затримали 23-річного парубка, "закладчика" наркотиків

У Коростені затримали 23-річного парубка, який протягом дня здійснив більш як півсотні закладок наркотиків по місту, про це поваідомила пресслужба прокуратури області, передає "Замкова гора".

Зокрема, 23-річного парубка затримали безпосередньо під час здійснення ним численних закладок у різноманітних місцях серед житлових багатоповерхівок та приватних будинків міста Коростеня.

Встановлено, що того дня він здійснив 51 закладку-схованку із наркотичним засобом метадоном та сильнодіючим медичним препаратом димедролом, фото яких разом із голосовими повідомленнями, зазначаючи адреси, координати та кількість згорток, відправив по мобільному телефону "споживачам". Також хлопець повідомив правоохоронцям, що "працює закладчиком" ще й у містах Ніжині та Конотопі Черкаської області.

Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
У Коростені затримали 23-річного парубка, "закладчика" наркотиків


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