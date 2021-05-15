У Житомирі офіційно відкрили скейт парк, про це на своїй сторінці у ФБ повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора".
"Для катання на скейтбордах, самокатах, роликах і BMX-велосипедах тепер є облаштований майданчик Почали будівництво минулоріч, і як і обіцяли — весною він запрацював. Сьогодні місцеві спортсмени виконують різноманітні трюки та випробовують новий майданчик", - написав Сергій Сухомлин.
Зазначимо, що майданчик побудували за кошти міського бюджету та спонсорські кошти. 1.6 млн гривень на будівельні роботи минулоріч виділили з міського бюджету, обладнання ще на близько мільйон придбав спонсор.
При копіюванні матеріалів для інтернет-видання - обов'язкова пряма, відкрита для пошукової системи, гіперсилка.
Гіперсилка повинна бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперсилка (для інтернет-видання) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.