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У Житомирі офіційно відкрили скейт-парк

У Житомирі офіційно відкрили скейт парк, про це на своїй сторінці у ФБ повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора".

"Для катання на скейтбордах, самокатах, роликах і BMX-велосипедах тепер є облаштований майданчик Почали будівництво минулоріч, і як і обіцяли — весною він запрацював. Сьогодні місцеві спортсмени виконують різноманітні трюки та випробовують новий майданчик", - написав Сергій Сухомлин.

Зазначимо, що майданчик побудували за кошти міського бюджету та спонсорські кошти. 1.6 млн гривень на будівельні роботи минулоріч виділили з міського бюджету, обладнання ще на близько мільйон придбав спонсор.
У Житомирі офіційно відкрили скейт-парк

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