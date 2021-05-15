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У Житомирі учасники акції проти геноциду українського народу на кілька хвилин перекривали Велику Бердичівську та Київську

У Житомирі кілька десятків людей, учасників акції проти геноциду українського народу на кілька хвилин перекривали рух вулицями Київська та Велика Бердичівська, повідомляє "Замкова гора".

Спочатку учасники акції зібрались біля будівлі Житомирської ОДА, після чого перемістились на вулицю велика Бердичівська, де на кілька хвилин перекрили рух транспорту. Те ж саме мітингарі зробили на Київській на перехресті Київська/Покровська.

В обох випадках рух транспорту обмежувався на кілька хвилин.
У Житомирі учасники акції проти геноциду українського народу на кілька хвилин перекривали Велику Бердичівську та Київську

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