За минулу добу на Житомирщині зареєстрували 140 випадків Covid-19
- 15.05.2021, 10:58,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 140 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли троє людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 15.05.2021 (за минулу добу – 14 травня) зареєстровано 140 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 86290 випадків захворювання, 76302 людини одужали, 1686 випадків закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-