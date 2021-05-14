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Сестрі загиблого на Сході України Дмитра Рудя вручили ключі від квартири

Анастасія Рудь, сестра-двійнятко загиблого захисника, отримала ключі від квартири. Їх вручили під час засідання виконкому міської ради. 16 травня минає третя річниця, як загинув її брат - боєць 503 батальйону 36 окремої бригади морської піхоти Дмитро Рудь. Він – наймолодший житомирянин, який загинув на Сході, про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

Міський голова Сергій Сухомлин каже, що завдяки державним програмам та підтримки депутатів всі сім’ї, які втратили на війні своїх рідних, отримали квартири. Однак не всі державні програми враховують конкретну життєву ситуацію.

"Дмитро був сиротою. У нього залишилася сестра Настя, яка згідно з державними нормами не могла претендувати на квартиру. Дівчина два роки. як закінчила школу, навчається у житомирському університеті. Для нас було надзвичайно важливо відновити справедливість та забезпечити сестру Дмитра Рудя житлом", - підкреслив міський голова.
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