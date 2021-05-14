Намагались провчити, але перестарались. Суд обрав запобіжні заходи молодикам, які до смерті побили чоловіка

Суд обрав запобіжні заходи трьом молодикам, які напередодні до смерті побили чоловіка, таким чином вони хотіли змусити загиблого відмовитись від вживання алкоголю, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Коростишівською окружною прокуратурою 13.05.2021 забезпечено розгляд клопотань щодо обрання запобіжних заходів трьом особам, підозрюваним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Ухвалами Володарсько-Волинського районного суду двох підозрюваних поміщено під варту, ще одного, неповнолітнього їхнього спільника – під домашній арешт.
За даними слідства, тяжкий злочин скоїли троє жителів Хорошівського району, 23, 19 та 17 років, у ніч з 2 на 3 травня цього року.
Племінниця одного з них, найстаршого підозрюваного, поскаржилася, що вітчим неодноразово ображав і бив її та матір. Тоді "захисник", взявши з собою ще двох хлопців, вирішили "провчити" вітчима.
Відтак прийшовши до помешкання, металевим дротом, кулаками і ногами завдали численних побоїв чоловікові та напівпритомного відтягнули до болота і кинули напризволяще.
Через деякий час потерпілий отямився та повернувся додому, де його, сильно побитого, застала дружина та викликала невідкладну медичну допомогу. Однак побої виявилися несумісні із життям.