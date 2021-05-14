Через благодійну акцію "Біжу за життя" у Житомирі 15 травня обмежать рух кількома вулицями

У Житомирі через проведення благодійної акції "Біжу за життя" обмежать рух кількома вулицями міста, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає "Замкова гора".
У зв'язку з проведенням у Житомирі спортивно–благодійної акції "Біжу за життя" з 06 до 13 години 15 травня 2021 року будуть обмеження для руху транспортних засобів за маршрутом проведення заходів (позначено на схемі лінією зеленого кольору):
перекрито рух з 06 до 13 години: - по бульвару Новий;
частково обмежено рух з 07 по 13 годину: - по бульвару Старий; - по вулиці Пушкінській від вулиці Дмитра Донцова до вулиці В’ячеслава Чорновола; - по вулиці Фещенка-Чопівського від вулиці Лермонтова до вулиці Червоного Хреста.
У зв'язку з відкриттям скейт-парку з 16 до 18 години 15 травня 2021 року буде перекрито для руху транспортних засобів бульвар Новий.
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