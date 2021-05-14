Житомирянка за інструкцією шахрая, який представився працівником банку, встановила кілька мобільних додатків та втратила близько 60 тисяч гривень

До Житомирського райуправління поліції надійшло кілька звернень про ошуканства. Шахраї використали вже відомі способи: повідомили про неприємності у рідних та вимагали кошти або провели фінансові операції, назвавшись працівниками банківських установ. У результаті довірливі житомиряни віддали ошуканцям близько 80 тисяч гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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До Житомирського райуправління поліції звернулася 69-річна житомирянка та розповіла про телефонний дзвінок на мобільний від незнайомки, яка назвалася поліцейською. Співрозмовниця повідомила про ДТП, нібито вчинене її донькою, та для уникнення кримінальної відповідальності запропонувала «розв’язати питання», переказавши значну суму на певні банківські рахунки. Не перериваючи розмови, схвильована жінка здійснила необхідні операції у найближчому терміналі самообслуговування. Лише потому вона зателефонувала доньці та дізналася, що ні з нею, ні з іншими членами родини нічого лихого не сталося. Унаслідок шахрайських дій житомирянка втратила майже 15 тисяч гривень.
На мобільний телефон 20-річної жительки Житомирського району зателефонував так званий «працівник банку». Чоловік запропонував дівчині підвищити кредитний ліміт на її картковому рахунку. Для погодження та активізації вказаної послуги вона називала співрозмовнику усі необхідні дані, включаючи таємні паролі, що надходили їй на телефон. По закінченню розмови заявниця виявила зникнення з її рахунку 11 тисяч гривень.
А 42-річній жительці передмістя «працівник служби безпеки банку» телефоном повідомив про неправомірне користування її карткою в одному з супермаркетів сусіднього обласного центру. Для уникнення подальших несанкціонованих дій з її коштами жінці нібито необхідно було встановити на свій мобільний телефон кілька додатків для користування послугами банківських установ, серед них була і програма для віддаленого керування ґаджетом.
У процесі встановлення застосунків потерпіла повідомляла необхідні паролі співрозмовнику та виконувала всі його інструкції. Закінчивши розмову, та привівши до ладу свій мобільний телефон, який виявився заблокованим, жінка побачила низку повідомлень про зняття коштів з її карткового рахунку, а також інформацію про отримання кредитних коштів у банку. Збитки склали близько 60 тисяч гривень.
Нині поліцейські встановлюють причетних до правопорушень. Правова кваліфікація вказаних подій - ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Законодавством такі протиправні дії караються від штрафних санкцій до 3 років обмеження волі.