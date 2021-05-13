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Заступник керівника відділення банку на Житомирщини допоміг ділкам, які продавали незаконну зрубану деревину за кордон, відмити 2.5 млн. грн

Служба безпеки України викрила заступника керівника відділення комерційного банку Житомирщини. Він незаконно обслуговував фіктивні фірми організаторів схеми експорту за кордон нелегально зрубаної державної деревини, про це повідомили у пресслужбі СБУ області, передає "Замкова гора".

За попередніми даними слідства, банківський чиновник відкрив рахунки, у тому числі валютні, і оформив платіжні картки на низку фіктивних комерційних структур. Через них лише впродовж декількох місяців 2020 року ділки "відмили" понад 2,5 мільйона гривень "брудної" виручки.

Оперативники спецслужби встановили, що незаконні експортери використовували підконтрольні рахунки для "прокачки", легалізації та переведення у готівку нелегальної виручки. Гроші надходили від продажу за кордон лісопродукції, отриманої від незаконних порубок у державних і комунальних лісгоспах Житомирщини.

Банківському посадовцю повідомлено про підозру за:
- ч. 1 ст. 366;
- ч. 1, 3 ст. 362;
- ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.
Заступник керівника відділення банку на Житомирщини допоміг ділкам, які продавали незаконну зрубану деревину за кордон, відмити 2.5 млн. грн
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