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У Житомирі у квартирі, де перебувало троє дітей, сталась пожежа

У Житомирі, у квартирі, де перебувало троє дітей, сталась пожежа, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

13 травня о 08:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в квартирі однієї з дев’ятиповерхівок м. Житомир.

На місці події бійці ДСНС встановили, що займання сталося в кімнаті житла на першому поверсі, де вогонь охопив речі домашнього вжитку. Через суцільну задимленість, яка досягла останнього дев’ятого поверху, рятувальники провели провітрювання сходових клітин та попередили мешканців усіх квартир про необхідність залишити оселі.

О 08:20 пожежу було локалізовано та о 08:55 – ліквідовано. Вогнем знищено домашні речі в кімнаті на площі 5 кв. м. Вдалося запобігти поширенню полум’я на інші приміщення квартири. Загиблих та травмованих немає.

До ліквідації загоряння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. З’ясувалося, що на момент займання в квартирі знаходилося троє дітей. Їхня матір ще не повернулася з роботи, а батько вже пішов на роботу. Вогонь охопив крісло і ліжко, що знаходилися біля електричної розетки, в якій, попередньо, і сталося коротке замикання. Побачивши займання, діти злякалися та перебігли з кімнати у кухню. І лише після того як квартира вщент наповнилася їдким димом, вони вибігли на сходову клітину, постукали в двері до сусідів та розповіли, що сталося. Ті, у свою чергу, відразу ж вивели дітей на свіже повітря та викликали рятувальників.
У Житомирі у квартирі, де перебувало троє дітей, сталась пожежа



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