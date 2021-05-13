Через сплату членських внесків на Житомирщині побились голова дачного кооперативу та власниця ділянки

Протягом однієї доби, 11 травня, поліцейські зареєстрували три факти нанесення тілесних ушкоджень, в одному випадку побились голова дачного кооперативу із власницею земельної ділянки, а в іншому - конфлікт виник через жінку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Так, 11 травня до Житомирського районного управління поліції звернувся 37-річний місцевий житель, який повідомив про конфлікт з нинішнім співмешканцем його колишньої дружини. З’ясувалось, що словесна суперечка між чоловіками швидко перейшла у сутичку. За словами, заявника, 38-річний опонент наніс йому тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких нині встановлює судово-медична експертиза.
Вирішення організаційних питань в одному з дачних кооперативів на території Оліївської громади також завершилось бійкою. Питання сплати членських внесків виявилося настільки суперечливим, що сутичка виникла між 63-річною головою кооперативу та 37-річною власницею ділянки. Згодом обидві жінки написали заяви до поліції про спричинення одна одній тілесних ушкоджень. Тож нині розпочато розслідування цих обставин.
Призначено відповідні експертизи. Попередня правова кваліфікація названих діянь – умисне легке тілесне ушкодження. Відповідно до ст. 125 Кримінального кодексу України за такі вчинки визначено покарання від штрафу до двох років обмеження волі.