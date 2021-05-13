У Житомирі на Гоголівській не поділили дорогу Ford та Volkswagen

У Житомирі зранку зіштовхнулись два легковика, автомобілі отримали пошкодження, обійшлося без травмованих, цю інформацію кореспонденту "Замкової гори" підтвердила речниця патрульної поліції області Тетяна Носадчук.
Аварія сталась сьогодні вранці на перехресті вулиць Гоголівська та Мазепи.
Попередньо відомо, що водій легковика Ford Orion, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу Volkswagen, що призвело до зіткнення. Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих.
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