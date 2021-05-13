Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксували 118 випадків Covid-19
- 13.05.2021, 09:21,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 118 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 7 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 13.05.2021 (за минулу добу – 12 травня) зареєстровано 118 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 85939 випадків захворювання, 73949 людей одужали, 1680 випадків закінчились летально.
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