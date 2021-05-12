У травні до Житомира приїде Арсен Аваков, а в серпні Зеленський
- 12.05.2021, 14:20,
- Житомирщина
У травні до Житомира із візитом прибуде Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а в серпні місто відвідає Президент України Володимир Зеленський, про це під час свого онлайн-звіту повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає "Замкова гора"
.
Володимир Зеленський до Житомира прибуде на відкриття нової ТЕЦ, це відбудеться орієнтовно у травні.
"В цьому році ми вже чекаємо на приїзд Президента в серпні-місяці і плануємо відкриття великої ТЕЦ, яка вже майже побудована на нашому підприємстві "Житомиртеплокомуненерго". Ця ТЕЦ забезпечить частину міста теплом і електричної енергією саме підприємство", - сказав Сергій Сухомлин.
У травні заплановано візит до Житомира Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який презентує проєкт "Поліцейський офіцер громади".
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