У селі на Житомирщині нетверезий чоловік підпалив дві хати

У селі Бондарівка Коростенського району Житомирської області вночі 12 травня п'яний місцевий житель підпалив власну оселю і хату-пустку, про це повідомляє Коростень.today з посиланням на місцеву пожежно-рятувальну частину, передає "Замкова гора".
"Сьогодні вночі 0 годин 23 хвилин надійшло повідомлення про загорання двох будинків в селі Бондарівка Коростенського району. По прибутті рятувальників було встановлено що попередньо даний злочин скоїв місцевий мешканець, підпаливши власну та іншу пустуючу будівлю в стані алкогольного сп'яніння. В одному та іншому випадку вогнем знищено дах та пошкодженно перекриття по всій площі будівель. Силами двох відділень особового складу о 5 годині ранку пожежі були до ліквідовані. Правоохоронцями приймається рішення про притягнення винуватця до відповідальності", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Внаслідок обох пожеж загиблих та травмованих не виявлено. Причини загорянь наразі встановлюють фахівці.
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